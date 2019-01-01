Марк Эспер возглавил минобороны США
23 июля20:20
Сенат США во утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает «Интерфакс». За его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, против - 8.
Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался от должности по семейным обстоятельствам.
55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.
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