Марк Эспер возглавил минобороны США

Сенат США во утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает «Интерфакс». За его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, против - 8.

Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался от должности по семейным обстоятельствам.

55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.

