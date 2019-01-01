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55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.
Марк Эспер может возглавить министерство обороны США
19 июня00:45
Дональд Трамп не исключает, что выдвинет кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался от должности по семейным обстоятельствам.
55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.
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