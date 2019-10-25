Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США
Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США. Об этом сообщает телеканал NBC. Источник отмечает, что россиянку уже перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде в рамках процесса депортации в РФ.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Бутина прибудет в Москву утром в субботу, 26 октября. Ранее он отметил, что формальные препятствия для возвращения Марии Бутиной в Россию отсутствуют. Её загранпаспорт заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации, пишут argumenti.ru.
Между тем, отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.
Как напоминает телеканал 360, Бутину задержали в США в прошлом году. После ареста россиянка признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ. На сделку со следствием девушке пришлось пойти, чтобы не сесть в тюрьму на долгие годы. Срок за шпионаж мог оказаться очень серьезным.
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