Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США

25 октября 201917:07

Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США. Об этом сообщает телеканал NBC. Источник отмечает, что россиянку уже перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде в рамках процесса депортации в РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Бутина прибудет в Москву утром в субботу, 26 октября. Ранее он отметил, что формальные препятствия для возвращения Марии Бутиной в Россию отсутствуют. Её загранпаспорт заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации, пишут argumenti.ru.

Названа сумма зарплаты Бутиной в американской тюрьме

Между тем, отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.

Как напоминает телеканал 360, Бутину задержали в США в прошлом году. После ареста россиянка признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ. На сделку со следствием девушке пришлось пойти, чтобы не сесть в тюрьму на долгие годы. Срок за шпионаж мог оказаться очень серьезным.

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ТЕГИ:Мария БутинаСШАРоссияДепортация