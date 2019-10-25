Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США. Об этом сообщает телеканал NBC. Источник отмечает, что россиянку уже перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде в рамках процесса депортации в РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Бутина прибудет в Москву утром в субботу, 26 октября. Ранее он отметил, что формальные препятствия для возвращения Марии Бутиной в Россию отсутствуют. Её загранпаспорт заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации, пишут argumenti.ru.