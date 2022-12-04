Макрон призвал граждан не паниковать из-за перебоев с энергоснабжением
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью изданию Parisien призвал граждан страны не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии на фоне кризиса.
«Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике! Правительство, это его обязанность, прорабатывает сценарии выхода из любой ситуации», — сказал глава государства.
Как отметил президент, если французы будут прилагать усилия и придерживаться плана «энергетической трезвости», мрачного сценария удастся избежать. «Мы переживем зиму», — заверил лидер Франции.
Ранее глава правительства Элизабет Борн призвала сограждан вновь снизить энергопотребление во избежание отключений электричества.
Напомним, расходы администрации американского президента на торжественный ужин лидеров США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона составили 500 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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