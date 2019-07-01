Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Эммануэль Макрон приедет в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы. Как пишет РИА Новости, соответствующее приглашение президент Франции принял во время беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Кроме того, как отмечает РИА ФАН, в ходе беседы, которая состоялась по инициативе французской стороны, главы государств обсудили ситуацию на Украине и выразили готовность работать в «нормандском формате».

Напомним, предложение посетить в 2020 году торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, Владимир Путин сделал Эммануэлю Макрону ещё в конце июня, во время саммите G20 в японской Осаке. Тогда президент Франции поблагодарил президента России за предложение и заявил, что постарается им воспользоваться. В ответ он пригласил президента РФ принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею Победы во Второй мировой войне, отмечают argumenti.ru.

Ранее НСН писала, что на полях саммита G20 Эммануэль Макрон поприветствовал Владимира Путина по-русски. Он встретил президента России с улыбкой и сказал «Привет». Отмечается, что во время встречи главы государств общались на «ты».



