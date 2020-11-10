Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону для усиления безопасности на внешних границах Евросоюза, сообщает телеканал BFM TV.

Французский лидер добавил, что власти страны в ближайшие дни предоставят свои предложения другим странам ЕС.

Макрон считает, что в настоящее время в зоне Шенгена нет регулярного политического наблюдения за регулированием вопросов миграции и внутренней безопасности стран соглашения.

По словам президента Франции, безопасность внешних границ Шенгенской зоны недостаточна, и государства из-за террористической угрозы не смогут оставлять границы открытыми. Макрон подчеркнул, что реформа должна обеспечить одновременно свободу и безопасность стран внутри зоны.

По мнению французского президента, необходимо «обновить управление этим пространством», что предполагает укрепление внешних границ ЕС, модернизацию механизма Шенгена, санкции против несоблюдающих свои обязанности в зоне действия соглашения, а также создание некого внутреннего совета безопасности.

