Макрон поприветствовал Путина на G20 по-русски

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина по-русски на полях саммита G20, пишет RT. Он встретил президента России с улыбкой и сказал «Привет».

Отмечается, что во время встречи главы государств общались на «ты».

Также стало известно, что французский лидер был приглашён российской стороной на празднование 75-летия Дня Победы. Ранее такое же устное приглашение получил американский лидер Дональд Трамп. Президент США заявил, что будет ждать официального приглашения. По словам пресс-секретаря Путина, приглашение будет направлено в ближайшие дни.

