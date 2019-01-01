Макрон поприветствовал Путина на G20 по-русски
Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина по-русски на полях саммита G20, пишет RT. Он встретил президента России с улыбкой и сказал «Привет».
Отмечается, что во время встречи главы государств общались на «ты».
Также стало известно, что французский лидер был приглашён российской стороной на празднование 75-летия Дня Победы. Ранее такое же устное приглашение получил американский лидер Дональд Трамп. Президент США заявил, что будет ждать официального приглашения. По словам пресс-секретаря Путина, приглашение будет направлено в ближайшие дни.
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