Макрон обсудил с Зеленским безопасность АЭС Украины
Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает «РЕН ТВ».
Стороны обсудили безопасность на украинских атомных электростанциях. Макрон призвал «сохранять целостность украинских гражданских атомных объектов».
Кроме того, Макрон рассказал о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух стран обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что для продолжения диалога с Россией Киев должен выполнить все «известные российские требования». Кроме того, что главы государств договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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