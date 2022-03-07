Макрон обсудил с Зеленским безопасность АЭС Украины

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает «РЕН ТВ».

Путин подтвердил в разговоре с Макроном готовность продолжить диалог с Киевом

Стороны обсудили безопасность на украинских атомных электростанциях. Макрон призвал «сохранять целостность украинских гражданских атомных объектов».

Кроме того, Макрон рассказал о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух стран обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что для продолжения диалога с Россией Киев должен выполнить все «известные российские требования». Кроме того, что главы государств договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.



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ТЕГИ:УкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
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