Макрон обратился в прокуратуру с жалобой на папарацци из-за вмешательства в личную жизнь

Возмутившая Макронов фотография была представлена в витрине художественной галереи напротив Елисейского дворца в течение двух недель.

В экспозиции были представлены фото Эмманюэля Макрона на аквабайке, а также Франсуа Олланд и уже покойный Жак Ширак на пляже с голым торсом, экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни на велопрогулке.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с вмешательством в частную жизнь.

Напомним, в 2017 году Макрон уже подавал жалобу на Далифара в связи с его проникновением на территорию дома в Марселе, где президентская чета отдыхали во время отпуска. Впоследствии Макрон отозвал жалобу.

