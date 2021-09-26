Макрон обратился в прокуратуру с жалобой на папарацци из-за вмешательства в личную жизнь

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит направили жалобу в прокуратуру Парижа на папарацци Тибо Далифара. Президентская чета недовольна тем, что папарацци опубликовал фотографии президента на отдыхе, сообщает радиостанция Europe-1 26 сентября.

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Возмутившая Макронов фотография была представлена в витрине художественной галереи напротив Елисейского дворца в течение двух недель.

В экспозиции были представлены фото Эмманюэля Макрона на аквабайке, а также Франсуа Олланд и уже покойный Жак Ширак на пляже с голым торсом, экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни на велопрогулке.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с вмешательством в частную жизнь.

Напомним, в 2017 году Макрон уже подавал жалобу на Далифара в связи с его проникновением на территорию дома в Марселе, где президентская чета отдыхали во время отпуска. Впоследствии Макрон отозвал жалобу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЖалобаПарижПрокуратураЭммануэль Макрон
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