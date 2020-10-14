МАК заявил об опасности гражданских перелётов над Карабахом

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предлагает принять меры для обеспечения безопасности гражданских судов на фоне военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета.

МАК сомневается в том, что для безопасности самолётов, экипажей и пассажиров достаточно установленных зональных ограничений международных рейсов. В связи с этим комитет предлагает принять комплекс мер, которые полностью предотвратят поражение гражданских судов в зоне конфликта средствами ПВО и другим вооружением.

Кроме того, в заявлении предлагается обеспечить координацию УВД и гражданских служб аэронавигационного обслуживания с военными органами для своевременного уведомления о возможных опасностях.

Также МАК предлагает создать «постоянно действующий орган» с участием представителей международных организаций и заинтересованных стран. Группа должна будет оперативно реагировать на все ситуации, угрожающие гражданским полётам, и следить за выполнением рекомендаций и решений Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обеспечению авиабезопасности.

В тексте заявления МАК предлагает компаниям, летающим через Южный Кавказ, «оценивать факторы риска», чтобы обеспечить безопасность полётов, а также соблюдать уведомления от аэронавигационных служб «во избежание зон риска».

Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе появились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии в зоне конфликта с 10 октября, однако военные действия продолжаются, а Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

