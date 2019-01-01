Мадуро уволил из армии 55 человек

Экс-глава Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) генерал Мануэль Фигера и еще 54 человека были уволены Николасом Мадуро за причастность к провалившемуся мятежу 30 апреля, передает ТАСС.

В конце апреля Мадуро назначил нового главу SEBIN. Им стал Густаво Гонсалес Лопес.

30 апреля в Венесуэле была предпринята очередная попытка государственного переворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. Однако, путч не удался.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец пояснил НСН, зачем ситуацию в Венесуэле доводят до хаоса.

