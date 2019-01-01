В мире
Как отметил глава МИД, Россия - один из основных союзников и партнеров Венесуэлы во множестве сфер.
Мадуро посетит Россию
17 июля22:13
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году, заявил министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
По его словам, у президентов Венесуэлы и России всегда много вопросов для обсуждения, сообщает РИА Новости.
Как отметил глава МИД, Россия - один из основных союзников и партнеров Венесуэлы во множестве сфер.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Николас Мадуро
Горячие новости
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето