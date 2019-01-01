Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году, заявил министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

По его словам, у президентов Венесуэлы и России всегда много вопросов для обсуждения, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава МИД, Россия - один из основных союзников и партнеров Венесуэлы во множестве сфер.

