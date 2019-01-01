Мадуро инициировал досрочные парламентские выборы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочно запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый сейчас оппозицией, сообщает РИА «Новости».
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро. За несколько месяцев Гуаидо не удалось свергнуть Мадуро.
Венесуэла переживает острую фазу политического кризиса. Ранее НСН сообщала, что исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года превысил отметку в три миллиона человек. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.
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