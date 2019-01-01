Мадуро готов к отражению интервенции США

Николас Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток США «предпринять авантюру» против республики, передает RT.

«Нашей победой будет мир», — написал он в Twitter.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро. За несколько месяцев Гуаидо, которого поддерживают США и ряд других стран, не удалось свергнуть Мадуро.

