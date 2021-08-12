«Люцифер» воспламенил леса Италии. Видео

Более полтысячи лесных пожаров бушуют в Италии на фоне аномальной жары. По данным пожарной службы, всего в стране действуют 528 очагов, 230 из которых - на острове Сицилия. Также сообщается о 100 очагах возгорания в области Калабрия.

В последние дни над территорией Италии господствует антициклон под названием «Люцифер». Температура воздуха на Сицилии накануне достигла 48,8 °C, это рекордное значение для всего европейского континента за историю инструментальных наблюдений.

По расчётам метеорологов, жара продлится на Апеннинском полуострове ещё несколько дней, что может вызвать новые возгорания в лесистой местности. Помимо Италии, непростая ситуация с природными пожарами также складывается в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.