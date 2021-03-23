Лукашенко заявил, что скоро станет пенсионером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых решений по пенсионному возрасту в республике не планируется, передаёт БелТА.

На встрече с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения белорусский лидер отметил, что сам скоро будет пенсионером, и намекнул, что долго работать не намерен.

«Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на этих ступеньках», - сказал Лукашенко.

Возраст выхода на пенсию в Белоруссии с 1 января 2021 года увеличили на шесть месяцев. Таким образом, мужчины могут получить пенсионное удостоверение в возрасте 62,5 года, а женщины - в 57,5 года. В 2022 году пенсионный возраст в республике увеличится до 63 и 58 лет, соответственно.

Отметим, что самому Лукашенко 30 августа 2021 года исполнится 67 лет.

Ранее президент Белоруссии заявил, что у него есть, как минимум, два возможных преемника, сообщает Ura.ru. Фамилий кандидатов Лукашенко не назвал, но уточнил, что один из них генерал, а второй - губернатор.