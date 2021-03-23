Лукашенко заявил, что скоро станет пенсионером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых решений по пенсионному возрасту в республике не планируется, передаёт БелТА.
На встрече с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения белорусский лидер отметил, что сам скоро будет пенсионером, и намекнул, что долго работать не намерен.
«Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на этих ступеньках», - сказал Лукашенко.
Возраст выхода на пенсию в Белоруссии с 1 января 2021 года увеличили на шесть месяцев. Таким образом, мужчины могут получить пенсионное удостоверение в возрасте 62,5 года, а женщины - в 57,5 года. В 2022 году пенсионный возраст в республике увеличится до 63 и 58 лет, соответственно.
Отметим, что самому Лукашенко 30 августа 2021 года исполнится 67 лет.
Ранее президент Белоруссии заявил, что у него есть, как минимум, два возможных преемника, сообщает Ura.ru. Фамилий кандидатов Лукашенко не назвал, но уточнил, что один из них генерал, а второй - губернатор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане
- Лукашенко заявил, что скоро станет пенсионером
- Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца
- Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей
- Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru