Лукашенко заявил, что истребитель не принуждал лайнер к посадке

Лукашенко подчеркнул, что это абсолютная ложь. Президент также отметил, что он действовал законно и защищал людей по всем международным правилам.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

