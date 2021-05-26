Лукашенко заявил, что истребитель не принуждал лайнер к посадке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что истребитель МиГ-29 не принуждал пассажирский лайнер Ryanair к посадке, сообщило агентство БелТА.

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Лукашенко подчеркнул, что это абсолютная ложь. Президент также отметил, что он действовал законно и защищал людей по всем международным правилам.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМинскАлександр Лукашенко
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