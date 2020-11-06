Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Александр Лукашенко считает, что Белоруссии нужна еще одна АЭС. Он отметил, что она необходима стране для ого, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам. Слова президента Белоруссии приводит агентство БелТА.

Отметим, официальная церемония, посвященная началу работы блока №1 АЭС, расположенной в Гродненской области, намечена на 7 ноября. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало будущего года. Ввод второго блока должен произойти в 2022-ом.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива

Напомним, в конце сентября Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области. Президент Белоруссии отметил, что это можно сделать за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

«Все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», - заявил Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, она состоялась 25 сентября в Минске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСБелоруссияАлександр Лукашенко
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