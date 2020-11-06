Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Напомним, в конце сентября Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области. Президент Белоруссии отметил, что это можно сделать за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

«Все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», - заявил Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, она состоялась 25 сентября в Минске.

