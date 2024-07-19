Лукашенко раскритиковал работу энергетиков по устранению последствий бури в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поначалу в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, которая обрушилась на страну в минувшие выходные, сообщило агентство БелТА.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что сильные грозы, которые прошли на территории Белоруссии 13 и 14 июля, нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях страны.