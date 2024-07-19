Лукашенко раскритиковал работу энергетиков по устранению последствий бури в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поначалу в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, которая обрушилась на страну в минувшие выходные, сообщило агентство БелТА.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что сильные грозы, которые прошли на территории Белоруссии 13 и 14 июля, нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях страны.

Без электричества в Бурятии остались более 115 тысяч человек

Лукашенко заявил, что он не увидел «быстрой, четкой, военной» реакции на это событие. По его словам, энергетики действовали в повседневном режиме.

Работа по устранению последствий от бури была проделана «отвратительно», подчеркнул он и указал на необходимость в первую очередь восстановить крыши домов. Однако Лукашенко все же отметил, что были и люди, которые проявили себя героически и заслуживают наград.

Ранее стало известно, что энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоПогодаБелоруссия

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