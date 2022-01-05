Лукашенко принял закон об уголовном наказании за отрицание геноцида белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», который вводит уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в течение Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом сообщает ТАСС.
Новый закон юридически признает геноцид, который совершили нацисты в отношении белорусского народа. В документе уточняется, что под народом подразумевается все советские граждане, которые жили на территории Белорусской СССР с 1941 года по 1951 год.
Ранее Лукашенко дал поручение организовать в стране банк генетического материала для ЭКО.
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