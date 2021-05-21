Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна из первостепенных задач в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют, сообщает ТАСС.

По его словам, странам ЕАЭС следует принять решение по дедолларизации и отказаться от расчётов в американской валюте во внутренней торговли углеводородами.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск вынужден будет отвечать в случае новых санкций ЕС, чтобы «народу было не стыдно, что у них есть такое руководство», сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолларДедолларизацияЕАЭСБелоруссияАлександр Лукашенко
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