Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна из первостепенных задач в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют, сообщает ТАСС.

По его словам, странам ЕАЭС следует принять решение по дедолларизации и отказаться от расчётов в американской валюте во внутренней торговли углеводородами.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск вынужден будет отвечать в случае новых санкций ЕС, чтобы «народу было не стыдно, что у них есть такое руководство», сообщает РИА ФАН.

