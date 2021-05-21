Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна из первостепенных задач в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют, сообщает ТАСС.
По его словам, странам ЕАЭС следует принять решение по дедолларизации и отказаться от расчётов в американской валюте во внутренней торговли углеводородами.
Ранее белорусский лидер заявил, что Минск вынужден будет отвечать в случае новых санкций ЕС, чтобы «народу было не стыдно, что у них есть такое руководство», сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах
- СМИ: Семь рабочих погибли в Ростовской области от отравления газом в коллекторе
- Маск заявил о желании пообщаться с Гагариным
- Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки
- Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
- В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
- Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС
- Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отелями
- В России подтвердили 8 937 случаев COVID-19 за сутки
- Песков заявил, что встреча Путина и Маска возможна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru