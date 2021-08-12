Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать производство белорусской вакцины для экспорта, передает Белта.

«Не проспим, развернемся – значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», - заявил глава Белоруссии во время посещения предприятия «БелВитунифарм» в Витебском районе.

В качестве аргумента для начала экспорта Лукашенко назвал тот факт, что западные производители вакцин от COVID-19 недавно подняли на них цену. «Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный», - считает Лукашенко.

Ранее в минздраве Белоруссии сообщили, что прототип белорусской вакцины уже готов.

