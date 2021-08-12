Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать производство белорусской вакцины для экспорта, передает Белта.
«Не проспим, развернемся – значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», - заявил глава Белоруссии во время посещения предприятия «БелВитунифарм» в Витебском районе.
В качестве аргумента для начала экспорта Лукашенко назвал тот факт, что западные производители вакцин от COVID-19 недавно подняли на них цену. «Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный», - считает Лукашенко.
Ранее в минздраве Белоруссии сообщили, что прототип белорусской вакцины уже готов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами
- Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
- СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- Талибы возобновили наступление на Кандагар
- ФНС опровергла сообщения о сотруднике, платившем налоги за других граждан
- Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19
- Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти
- В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»
- Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru