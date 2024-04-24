Лукашенко опроверг сообщения о миллиардах долларов на его зарубежных счетах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить информации в оппозиционных СМИ о якобы припрятанных на его зарубежных счетах миллиардах долларов. Об этом глава государства заявил на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).
«Я всегда говорю: знаете, где мои «миллиарды» спрятаны - заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого», - подчеркнул президент.
Лукашенко назвал подобные сообщения нагнетением ситуации и попыткой подорвать к нему доверие внутри Белоруссии. По его словам, на информационную атаку против страны и власти направлены миллионы долларов.
Президента Белоруссии в среду избрали председателем ВНС. Кандидатуру Лукашенко поддержали практически все делегаты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru