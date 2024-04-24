Лукашенко опроверг сообщения о миллиардах долларов на его зарубежных счетах

«Я всегда говорю: знаете, где мои «миллиарды» спрятаны - заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого», - подчеркнул президент.

Лукашенко назвал подобные сообщения нагнетением ситуации и попыткой подорвать к нему доверие внутри Белоруссии. По его словам, на информационную атаку против страны и власти направлены миллионы долларов.

Президента Белоруссии в среду избрали председателем ВНС. Кандидатуру Лукашенко поддержали практически все делегаты, передает «Радиоточка НСН».

