Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в стране в ближайшее время возможны диверсии на объектах оборонного комплекса и экономики. По его словам, за этим стоят зарубежные «спецслужбы и их пособники», которые выясняют обстановку в трудовых коллективах, и предпринимают попытки организовать забастовки.
Белорусский лидер потребовал от Комитета государственной безопасности увеличивать эффективность работы, а также «потенциал агентурной разведки», передаёт государственное агентство БелТА.
По словам Лукашенко, первоочередными задачами остаются «выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий». Как отмечает RT, Лукашенко также призвал увеличить усилия по защите информационного пространства республики.
В целом, по оценке президента, «коллективный Запад» настроился на смену власти в Белоруссии. Для этого, по его словам, включаются санкции, идёт финансирование политических протестов, экстремизма и терроризма, подготавливаются боевики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
- Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
- Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru