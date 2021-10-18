Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в стране в ближайшее время возможны диверсии на объектах оборонного комплекса и экономики. По его словам, за этим стоят зарубежные «спецслужбы и их пособники», которые выясняют обстановку в трудовых коллективах, и предпринимают попытки организовать забастовки.

Белорусский лидер потребовал от Комитета государственной безопасности увеличивать эффективность работы, а также «потенциал агентурной разведки», передаёт государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, первоочередными задачами остаются «выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий». Как отмечает RT, Лукашенко также призвал увеличить усилия по защите информационного пространства республики.

В целом, по оценке президента, «коллективный Запад» настроился на смену власти в Белоруссии. Для этого, по его словам, включаются санкции, идёт финансирование политических протестов, экстремизма и терроризма, подготавливаются боевики.

