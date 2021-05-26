Лукашенко объяснил высылку латвийских дипломатов

Ранее сообщалось, что в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый, который своим символом сделала белорусская оппозиция.

Позднее белорусский МИД объявил персоной нон грата посла Латвии в Белоруссии, предписав ему покинуть страну в течение суток. В ближайшее время страну должен будет покинуть весь дипломатический и административно-технический состав дипведомства.

В ответ МИД Латвии решил выслать белорусских дипломатов.

Ситуацию ранее прокомментировал посол России в Минске Евгений Лукьянов, передает RT.

