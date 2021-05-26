Лукашенко объяснил высылку латвийских дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил свое решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.

«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», — заявил белорусский лидер, его слова приводит БЕЛТА. Лукашенко выступает сегодня в парламенте, тема встречи – экстренная посадка самолета Ryanair в Минске.

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Ранее сообщалось, что в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый, который своим символом сделала белорусская оппозиция.

Позднее белорусский МИД объявил персоной нон грата посла Латвии в Белоруссии, предписав ему покинуть страну в течение суток. В ближайшее время страну должен будет покинуть весь дипломатический и административно-технический состав дипведомства.

В ответ МИД Латвии решил выслать белорусских дипломатов.

Ситуацию ранее прокомментировал посол России в Минске Евгений Лукьянов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыЛатвияБелоруссия
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