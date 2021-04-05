Лукашенко не исключил усиление информационного противостояния

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о тщательном подборе кандидатов на должности, на которых надо противодействовать соответствующим вызовам, сообщает БелТА.

Объявляя о решении по назначению нового министра информации и заместителя главы администрации президента, белорусский лидер отметил, что кандидатов «выкристаллизовывают из общества».

По словам Лукашенко, в настоящее время «идёт информационная война» и это противостояние может усилиться.

«Идёт информационная война, уже не противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», - резюмировал глава государства.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону «обменялись тёплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, сообщает RT. Также главы государств обсудили «целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня».