Лукашенко не исключил усиление информационного противостояния
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о тщательном подборе кандидатов на должности, на которых надо противодействовать соответствующим вызовам, сообщает БелТА.
Объявляя о решении по назначению нового министра информации и заместителя главы администрации президента, белорусский лидер отметил, что кандидатов «выкристаллизовывают из общества».
По словам Лукашенко, в настоящее время «идёт информационная война» и это противостояние может усилиться.
«Идёт информационная война, уже не противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», - резюмировал глава государства.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону «обменялись тёплыми поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, сообщает RT. Также главы государств обсудили «целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня».
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