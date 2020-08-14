Лукашенко: Белорусов с детьми «используют как пушечное мясо»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждан республики и их детей «используют как пушечное мясо». Он обратился с призывом к участникам акций протеста прекратить выходить на улицы и успокоиться, передает государственное агентство БелТА.
Лукашенко также в очередной раз утверждал, что акции несогласных с официальными итогами президентских выборов якобы организованы из-за рубежа, а их активные участники - люди с криминальным прошлым и молодые люди.
Между тем, спецтехника белорусских силовиков подошла к площади Независимости в Минске, где собралась многотысячная манифестация. Её возглавили работники Минского тракторного завода. Люди сели на землю, чтобы показать мирный характер протеста.
Военные на площади по-прежнему стоят в оцеплении здания правительства республики, ранее они опустили щиты. Силовики попросили манифестантов вести себя спокойно и соблюдать порядок. Они также утверждали, что ранее сила применялась якобы только в ответ на агрессию со стороны демонстрантов.
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