Lufthansa решила отказаться от приветствия «Дамы и господа»
Компания Lufthansa объявила, что на борту своих своих самолётов будет использовать гендерно-нейтральные приветствия, сообщает немецкое издание Die Welt.
Пресс-секретарь авиаперевозчика пояснила, что вместо фразы «Дамы и господа» к пассажирам будут обращаться, например, «Дорогие гости» или «Добро пожаловать на борт».
«Для нас важно учесть всех пассажиров в своём обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать, например, «Доброе утро». Решение будет принимать командир воздушного судна», - подчеркнула собеседник издания.
В компании отметили, что новые правила будут действовать во всех авиакомпаниях группы, в том числе Austrian и Swiss.
Ранее совет управляющих Американской телевизионной академии, которая присуждает премию «Эмми», объявил, что с 2021 года все номинанты и лауреаты в актёрских категориях смогут запросить у организаторов сертификат и статуэтку с указанием гендерно-нейтрального термина «исполнитель», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru