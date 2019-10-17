Лондон и ЕС договорились о новой сделке по Brexit
17 октября 201912:51
Евросоюз и Лондон достигли компромисса по новому соглашению о выходе Великобритании из ЕС. Об этом объявил глава британского правительства Борис Джонсон в своём twitter, передает RT.
Эту сделку теперь должен рассмотреть парламент, его заседание по данному вопросу назначено на субботу, которую 19 октября.
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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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