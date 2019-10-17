Лондон и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

17 октября 201912:51

Евросоюз и Лондон достигли компромисса по новому соглашению о выходе Великобритании из ЕС. Об этом объявил глава британского правительства Борис Джонсон в своём twitter, передает RT.

Эту сделку теперь должен рассмотреть парламент, его заседание по данному вопросу назначено на субботу, которую 19 октября.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонЕвросоюзBrexit