Лондон и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

Евросоюз и Лондон достигли компромисса по новому соглашению о выходе Великобритании из ЕС. Об этом объявил глава британского правительства Борис Джонсон в своём twitter, передает RT.

Эту сделку теперь должен рассмотреть парламент, его заседание по данному вопросу назначено на субботу, которую 19 октября.

