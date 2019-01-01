«Ломаная» пирамида в Египте стала доступна туристам

«Ломаная» пирамида фараона Снофру. Одна из наиболее древних в Египте, была впервые открыта для туристических посещений, сообщает РИА Новости.

По словам представителей Высшего совета по делам памятников древности Египта, пирамида была отреставрирована: сооружены новые прочные лестницы, внутри пирамиды закреплены каменные блоки, очищены внутренние помещения, подведено внутреннее освещение.

Пирамида Снофру, которая была построена приблизительно в 2596 году до нашей эры, входит в комплексе Дахшур под Каиром. Она прославилась благодаря своей необычной неправильной форме и сразу двум выходам. Один традиционно расположен на северной стороне, нестандартный второй – на западной.

По одной из версий, строители изменили градус наклона пирамиды, чтобы успеть ее достроить в связи со скоропостижной кончиной фараона. По другой версии, надломленная форма пирамиды была изначально задумана архитектором, который начал строительство сооружения с наклоном в в 54 градуса. На высоте 49 метров было принято решение изменить угол наклона до 48 градусов, чтобы усилить конструкцию и построить еще 51 метр вместо 110 метров.

Исследователи считают, что после ступенчатой пирамиды Джосера, «ломаная» пирамида приблизила мастеров к секретам создания совершенных пирамид Гизы, в том числе пирамиды Хеопса, ставшей одним из семи Чудес Света.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-брифинге в НСН рассказала, когда египетские курорты откроются для российских туристов.

