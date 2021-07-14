Ливни в Европе вызвали наводнение в ряде стран. Видео

Мощное наводнение началось в Европе после бури, которая обрушилась накануне и минувшей ночью на западную и центральную часть континента. В частности в Германии отмечен сильный паводок, житель Йёштадта, унесённый потоком, считается пропавшим без вести.

В городе Хоф в Баварии затопило первые этажи домов, массово повалены деревья, порваны линии электропередачи. На этот город за 12 часов вылилось 80 литров дождя на квадратный метр. В Хагене несколько автомобилей унесены потоком воды. Местные жители выкладывают видео разгула стихии.

Синоптики прогнозируют, что паводок на крупных реках ФРГ, таких как Рейн, продолжится до конца недели.

В Италии жесточайший ливень с градом обрушился накануне на Турин. Менее чем за полчаса улицы города покрылись слоем льда, десятки автомобилей получили повреждения, повалены деревья. Стихия нарушила дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение. В роликах, снятых местными жителями, видно, что градины достигали размера яйца.

В Швейцарии уровень воды в Люцернском озере сильно повысился, там полностью запретили судоходство. Есть информация об опасном повышении уровня и в других озерах. Дожди льют в Швейцарии с вечера понедельника.

В Нидерландах в ряде городов реки и ручьи из-за проливных доджей превратились в бурные потоки. Настоящее наводнение произошло также в Лондоне.

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Фото: twitter.com/Weltschmerz_xx
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