Ливни в Европе вызвали наводнение в ряде стран. Видео
Мощное наводнение началось в Европе после бури, которая обрушилась накануне и минувшей ночью на западную и центральную часть континента. В частности в Германии отмечен сильный паводок, житель Йёштадта, унесённый потоком, считается пропавшим без вести.
В городе Хоф в Баварии затопило первые этажи домов, массово повалены деревья, порваны линии электропередачи. На этот город за 12 часов вылилось 80 литров дождя на квадратный метр. В Хагене несколько автомобилей унесены потоком воды. Местные жители выкладывают видео разгула стихии.
Синоптики прогнозируют, что паводок на крупных реках ФРГ, таких как Рейн, продолжится до конца недели.
В Италии жесточайший ливень с градом обрушился накануне на Турин. Менее чем за полчаса улицы города покрылись слоем льда, десятки автомобилей получили повреждения, повалены деревья. Стихия нарушила дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение. В роликах, снятых местными жителями, видно, что градины достигали размера яйца.
В Швейцарии уровень воды в Люцернском озере сильно повысился, там полностью запретили судоходство. Есть информация об опасном повышении уровня и в других озерах. Дожди льют в Швейцарии с вечера понедельника.
В Нидерландах в ряде городов реки и ручьи из-за проливных доджей превратились в бурные потоки. Настоящее наводнение произошло также в Лондоне.
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