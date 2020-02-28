«Литовский национальный коктейль». Политолог об истоках антисемитизма в Литве

«Антисемитские настроения всегда были и, к сожалению, никуда со временем не исчезли, можно сказать, что они обостряются. Был достаточно длительный период, когда советской власти удалось свести на нет эти настроения. По крайней мере, боялись такие настроения демонстрировать. Сегодня такие настроения проявляются даже в парламенте. 16 февраля, когда отмечался день литовского государства, в историческом зале сейма Литвы, к руководителю Еврейской общины Фаине Куклянски незнакомый ей мужчина обратился со словами «Евреям здесь нечего делать, убирайтесь с нашей земли». А корнями все это уходит в 1933 год. Одним из идеологов антисемитизма литовского ХХ века стал Йонас Норейка. Тот, который приложил руку к Холокосту, и из которого сейчас делают героя. Есть на кого ориентироваться. Это антисемитизм, замешанный на антисоветизме и русофобии. Такой национальный литовский напиток. Но всех литовцев назвать антисемитами было бы явным перегибом. Тем не менее, есть категория людей, особенно люди в возрасте от 15 до 35 лет, которые плохо образованы, плохо знают историю и плохо понимают последствия своих лозунгов», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Литве в очередной раз на стене одного из домов нарисовали свастику. Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски возмутилась, что вильнюсские власти вновь не прореагировали на такой акт вандализма. При этом глава МВД Литвы Рита Тамашунене в прошлом году заявляла о готовности госструктур, отвечающих за общественный порядок, обеспечить охрану еврейской общине, если ее представители обратятся за помощью или если в МВД увидят, что существует реальная угроза.

