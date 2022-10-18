Лидеры стран Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме

Глава Европейского совета Шарль Мишель планирует обсудить с лидерами государств Евросоюза помощь Украине в подготовке к зиме на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь будет идти о срочных потребностях Украины в рамках подготовки к зимнему сезону, а также о долгосрочной поддержке.

Саммит пройдет 20-21 октября.

На фоне приближения холодов страны Евросоюза хотят воздержаться от введения потолка цен на российский газ, сообщает Bloomberg. Агентство уточняет, что среди стран ЕС есть разногласия и опасения, что поставки газа могут прекратиться.

Введение потолка цен на газ приведет к нарушению условий существующих контрактов, что, в свою очередь, повлечет за собой прекращение поставок топлива «Газпромом», цитирует главу компании Алексея Миллера Telegram-канал «Радиоточка НСН».

