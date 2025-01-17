Лидера Перу обязали обосновать неисполнение полномочий из-за ринопластики

Генпрокуратура Перу обязала президента Дину Болуарте предоставить обоснования пластической операции на носу, из-за которой политик, предположительно, не исполняла обязанности главы республики. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала, чтобы находящаяся под следствием Болуарте либо ее адвокаты в ближайшие 24 часа представили «оригиналы 91 нормативного документа, которые она, как утверждает, подписала в период с 28 июня по 9 июля» 2023 года, а также документы о здоровье, на основании которых было принято решение о пластике.

Ранее в отношении президента Перу начали предварительное расследование по подозрению в неисполнении должностных обязанностей. Предположительно, политик не работала 12 дней из-за пластической операции на носу. При этом Болуарте не уведомила правительство, что не будет исполнять обязанности в связи с перенесенной операцией, и не передала полномочия председателю конгресса, напоминает РЕН ТВ.

