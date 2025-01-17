Лидера Перу обязали обосновать неисполнение полномочий из-за ринопластики
Генпрокуратура Перу обязала президента Дину Болуарте предоставить обоснования пластической операции на носу, из-за которой политик, предположительно, не исполняла обязанности главы республики. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.
Прокуратура потребовала, чтобы находящаяся под следствием Болуарте либо ее адвокаты в ближайшие 24 часа представили «оригиналы 91 нормативного документа, которые она, как утверждает, подписала в период с 28 июня по 9 июля» 2023 года, а также документы о здоровье, на основании которых было принято решение о пластике.
Ранее в отношении президента Перу начали предварительное расследование по подозрению в неисполнении должностных обязанностей. Предположительно, политик не работала 12 дней из-за пластической операции на носу. При этом Болуарте не уведомила правительство, что не будет исполнять обязанности в связи с перенесенной операцией, и не передала полномочия председателю конгресса, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидера Перу обязали обосновать неисполнение полномочий из-за ринопластики
- Импортное вино в России подорожает на 10-15% в феврале
- СМИ: Продажа антидепрессантов в России в 2024 году выросли на 16,8%
- Марочко: Российские силы выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР
- Мурашко: В 2025 году более 100 млн россиян смогут пройти диспансеризацию
- Педиатр заявила, что разовое купание в проруби может быть опасно для детей
- СМИ: Израиль на первом этапе сделки с ХАМАС освободит 2 тысячи палестинцев
- Дело о мошенничестве возбудили после заявлений Федорищева о «Крыльях Советов»
- Мурашко: Поликлиники выделят специалиста, координирующего помощь бойцам СВО
- СМИ: Особняк из фильма «Один дома» продан за $5,5 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru