Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл впал в прострацию

Это произошло во время общения с журналистами. Парламентарий неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. Его помощница громко повторила вопрос, но это не помогло вывести его из «транса». В таком состоянии он прибывал около полуминуты.

Похожий инцидент с Макконнеллом случился в июле, когда лидер республиканцев «завис» на 19 секунд во время пресс-конференции.

Ранее Макконнелл заявил, что общественное мнение в Соединенных Штатах по Украине меняется не в лучшую сторону для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

