Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл впал в прострацию
81-летний лидер Республиканской партии в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл вновь впал в прострацию на публике, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время общения с журналистами. Парламентарий неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. Его помощница громко повторила вопрос, но это не помогло вывести его из «транса». В таком состоянии он прибывал около полуминуты.
Похожий инцидент с Макконнеллом случился в июле, когда лидер республиканцев «завис» на 19 секунд во время пресс-конференции.
Ранее Макконнелл заявил, что общественное мнение в Соединенных Штатах по Украине меняется не в лучшую сторону для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru