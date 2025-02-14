Летевший в Германию самолет госсекретаря США Рубио вернулся в Вашингтон

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, следовавший в Мюнхен, по техническим причинам развернулся в небе и взял обратный курс. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Государственный департамент.

«По пути из Вашингтона в Мюнхен самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — отмечается в сообщении.

Глава Госдепа, который должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, продолжит поездку в Германию на отдельном воздушном судне.

По данным СМИ, проблема была связана с лобовым стеклом кабины самолета госсекретаря.

Ранее пассажирский самолет, следовавший из Сургута в Казань, вернулся в авиагавань из-за угрозы атаки беспилотников, пишет Ura.ru.

