Злокачественное системное поражение красного костного мозга выявлено у супруги президента Сирии Башара Асада Асмы. Такую информацию обнародовала канцелярия главы государства.

Уточняется, что первая леди прошла ряд обследований после появления некоторых клинических проявлений лейкемии. Точный диагноз гласит: Острый миелогенный лейкоз, передает RT.

Речь может идти о рецидиве онкологического заболевания, которое впервые было диагностировано у Асмы Асад в августе 2018 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», через гол после объявления о заболевании супруга президента Сирии заявила, что смогла побороть рак.

