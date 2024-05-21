Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии
Злокачественное системное поражение красного костного мозга выявлено у супруги президента Сирии Башара Асада Асмы. Такую информацию обнародовала канцелярия главы государства.
Уточняется, что первая леди прошла ряд обследований после появления некоторых клинических проявлений лейкемии. Точный диагноз гласит: Острый миелогенный лейкоз, передает RT.
Речь может идти о рецидиве онкологического заболевания, которое впервые было диагностировано у Асмы Асад в августе 2018 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», через гол после объявления о заболевании супруга президента Сирии заявила, что смогла побороть рак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru