Лавров заявил, что на саммитах европейцы бегают от него и ведут себя как дети

Глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что европейцы на саммитах бегают от него и ведут себя как дети.

По его словам, становится токсичным, «когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец». При этом «европейцы вообще убегают», когда видят российского дипломата.

В качестве примера министр привел последний саммит G20. «Взрослые люди, но вели себя как дети», - отметил Лавров.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

