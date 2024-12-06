Лавров заявил, что на саммитах европейцы бегают от него и ведут себя как дети
Глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что европейцы на саммитах бегают от него и ведут себя как дети.
По его словам, становится токсичным, «когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец». При этом «европейцы вообще убегают», когда видят российского дипломата.
В качестве примера министр привел последний саммит G20. «Взрослые люди, но вели себя как дети», - отметил Лавров.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru