Лавров: Россия продолжит финансирование ВОЗ

Российская сторона не собирается прерывать финансовую подпитку Всемирной организации здравоохранения, несмотря на демарши со стороны некоторых других государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку ВОЗ, независимо от выражения отношение к её деятельности других стран. Ранее он раскритиковал нападки на ВОЗ, заявив, что таким образом некоторые страны пытаются оправдать свои просчёты в противодействии инфекции коронавируса.

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирование ВОЗ Вашингтоном. Глава Белого дома обвинил организацию в неэффективности, а также допустил ответственность Китая за пандемию COVID-19.

Такое решение Трампа осудили многие страны, в том числе Россия, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

