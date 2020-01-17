Лавров подтвердил своё участие в берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил своё участие в конференции по урегулированию Ливии, которая пройдёт в Берлине в ближайшее воскресенье. Об этом он сообщил на большой пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства за прошедший год.

Впервые о намерении провести встречу по Ливии в столице Германии сообщила канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 января.

В конце прошлой недели переговоры конфликтующих ливийский сторон в Москве завершились безрезультатно. Командующий так называемой Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии.

Как отметил и. о. главы МИД РФ, Хафтар и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж пока не готовы к прямым переговорам, передает RT.

В эти минуты проходит встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиас с Хафтаром, который накануне прибыл в Афины с необъявленным заранее визитом. Интересно, что Грецию на конференцию в Берлин не пригласили, хотя она настаивала на участии.

Афины добиваются признания незаконным соглашения между Турцией и Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон.

