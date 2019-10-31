Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал информацию о якобы произошедшем боестолкновении военных Сирии и Турции в сирийской провинции Хасака. Глава МИДа заявил об отсутствии подтверждений прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими подразделениями в районах, подпадающих под действие российско-турецкого меморандума, заключённого в Сочи, передает RT.

Вместе с тем, как признал Лаврова, при воплощении в жизнь крупных договорённостей, на местах «какие-то шероховатости неизбежны». На эту тему российский министр высказался после переговоров с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером.

Между тем, как отмечает РИА ФАН, российская военная полиция устанавливает специальные пункты на западе провинции Хасака в ходе патрулирования на севере Сирии.

На завтра запланированы совместные выходы для выполнения этой задачи турецкими и российскими патрулями. Их основная цель — контролировать вывод и з 30-килметровой зоны вдоль турецкой границы курдских отрядов самообороны, которых Анкара считает террористическими.

