Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал информацию о якобы произошедшем боестолкновении военных Сирии и Турции в сирийской провинции Хасака. Глава МИДа заявил об отсутствии подтверждений прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими подразделениями в районах, подпадающих под действие российско-турецкого меморандума, заключённого в Сочи, передает RT.
Вместе с тем, как признал Лаврова, при воплощении в жизнь крупных договорённостей, на местах «какие-то шероховатости неизбежны». На эту тему российский министр высказался после переговоров с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером.
Между тем, как отмечает РИА ФАН, российская военная полиция устанавливает специальные пункты на западе провинции Хасака в ходе патрулирования на севере Сирии.
На завтра запланированы совместные выходы для выполнения этой задачи турецкими и российскими патрулями. Их основная цель — контролировать вывод и з 30-килметровой зоны вдоль турецкой границы курдских отрядов самообороны, которых Анкара считает террористическими.
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