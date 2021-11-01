Лавров едва не забрал семейную реликвию главы МИД Норвегии: Видео
Министр иностранных дел Сергей Лавров не правильно понял свою коллегу из Норвегии во время визита в это северное королевство. Он принял семейную реликвию главы МИД Анникен Хюитфельдт за подарок. Неловкая ситуация возникла в ходе совместного обеда в Тромсё, передает издание Aftenposten.
Хюитфельдт продемонстрировала Лаврову небольшую шкатулку времен Второй мировой войны. Реликвия перешла ей от родного деда, который попал в плен вместе с советскими солдатами. Глава внешнеполитического ведомства Норвегии рассказала, что он даже научился говорить по-русски и иногда читал стихи русских поэтов.
Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, чтобы он её только посмотрел. Однако российский министр счёл, что это официальный подарок и поблагодарил коллегу за него.
«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — сказал Лавров за обедом.
На эти слова Анникен Хюитфельдт улыбнулась, не вдаваясь в объяснения. Позднее Лавров вернул шкатулку. Курьёзный случай не вызвал дипломатического скандала.
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