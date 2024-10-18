Латвия запретила въезд дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

Дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко запретили въезд в Латвию. Об этом заявила министр иностранных дел республики Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц», — сообщила глава внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Россиянам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Браже не уточнила, с чем связано такое решение.

В августе латвийские власти постановили принудительно выдворить из страны девять россиян. Политолог Александр Носович назвал такие действия дискриминацией по признаку гражданства, пишет 360.ru.

