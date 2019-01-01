Лагард взяла «тайм-аут» в МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, чтоо Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы Европейского Центрального банка.

63-летняя Кристин Мадлен Одетт Лагард (урождённая Лалуэтт)— директор-распорядитель Международного валютного фонда (с 5 июля 2011 года); ранее — министр экономики и финансов Франции.

