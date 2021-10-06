Кулеба: Украина и Польша действуют в команде по «Северному потоку -2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Варшава с Киевом действуют по «Северному потоку – 2» в одной команде. Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ».

Он отметил общую координацию двух стран по этому вопросу, а также указал на важность совместных действий для энергетической безопасности в Европе.

«Между президентами Польши и Украины установился хороший контакт, есть много общих вопросов и общих успехов», - отметил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД пообещал создать России «серьезные проблемы».

