Кулеба: Украина и Польша действуют в команде по «Северному потоку -2»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Варшава с Киевом действуют по «Северному потоку – 2» в одной команде. Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ».
Он отметил общую координацию двух стран по этому вопросу, а также указал на важность совместных действий для энергетической безопасности в Европе.
«Между президентами Польши и Украины установился хороший контакт, есть много общих вопросов и общих успехов», - отметил Кулеба.
Ранее глава украинского МИД пообещал создать России «серьезные проблемы».
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