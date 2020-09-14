Куба открылась для иностранных туристов
Куба открыла границы для туристов и с 5 сентября принимает чартеры из Канады, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Гаване надеются, что вторыми в страну вернутся российские чартерные рейсы, говорится в сообщении.
Для въезда на остров не нужен отрицательный тест на коронавирус. Термометрию и бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 туристы пройдут уже по прилёте. Вместе с тем, будет обязательно наличие медицинской страховки, которая покрывает расходы на лечение коронавируса.
Перемещения туристов пока будут ограничены островами Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. Экскурсии в другие регионы сейчас приостановлены.
С начала пандемии на Кубе зарегистрированы 4,3 тысячи случаев заражения COVID-19. В стране уже создали свою вакцину, пока проводится её тестирование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru