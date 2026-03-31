КСИР пообещал атаковать объекты Microsoft, Apple и Google на Ближнем Востоке

С 1 апреля Иран будет атаковать находящиеся на Ближнем Востоке объекты компаний Microsoft, Apple, Google и Nvidia. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран заявил о гибели командующего ВМС КСИР

Также в список попали Cisco, Intel, Oracle, IBM, DEL, Plantier, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing и другие.

В КСИР указали, что атаки на упомянутые объекты станут «ответом на каждое убийство в Иране».

Ранее в Корпусе объявили об уничтожении склада украинской ПВО с военнослужащими в Дубае (ОАЭ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
