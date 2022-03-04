Кровавый теракт в пакистанском Пешаваре попал на видео

Не менее 57 человек погибли в результате террористического акта в мечети пакистанского города Пешавар, более 200 получили ранения. Такие последние данные приводит местное телевидение.

Нападение произошло во время пятничной молитвы мусульман. Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители – они доставляют пострадавших в госпитали мотоциклами и автомобилями.

Предположительно, террорист-смертник сначала открыл огонь из огнестрельного оружия, а затем привёл в действие взрывное устройство. Теракт был направлен на мусульман-шиитов. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения.