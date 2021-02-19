Коту в Германии запретили баллотироваться в мэры из-за слишком юного возраста

В Германии кота по кличке Творожок (Quarky) отказались зарегистрировать в кандидаты в мэры города Деммин, сообщает DW.

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Выборы должны состояться в апреле. Немец Торсен Лор отправил заявку на участие в них от имени своего 6-летнего питомца Творожка. Однако коту было отказано, среди причин власти указали то, что кандидату нет 18 лет, нет личной подписи в заявке, а также отсутствует немецкое гражданство, передает РЕН ТВ.

Такие доводы не устроили хозяина Творожка, он надеется продвинуть свое животное в политику. По словам мужчины, его кот намерен решить проблему защиты животных и сократить поток автомобилей в городе.

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ФОТО: © dw.com
ТЕГИ:КотГермания
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