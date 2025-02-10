Кот пробрался в самолет и парализовал полеты на два дня

Авиалайнер готовился к вылету, однако прямо перед посадкой пассажиров на борт экипаж услышал мяуканье из отсека с электроникой. Когда животное пытались поймать, оно скрылось среди кабелей.



На место инцидента вызвали инженеров, которые сняли несколько панелей, но кота так и не нашли. Было принято решение задержать рейс, оставив открытой дверь самолета. Кот самостоятельно покинул самолет через двое суток.

Ранее а Москве спасатели вызволили домашнюю кошку из стиральной машины, где ее по ошибке закрыла хозяйка, напоминает RT.

