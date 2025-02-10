Кот пробрался в самолет и парализовал полеты на два дня

В римском аэропорту кот пробрался на борт самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, из-за чего вылет рейса в Германию пришлось перенести на два дня, сообщило издание The Sun.

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Авиалайнер готовился к вылету, однако прямо перед посадкой пассажиров на борт экипаж услышал мяуканье из отсека с электроникой. Когда животное пытались поймать, оно скрылось среди кабелей.

На место инцидента вызвали инженеров, которые сняли несколько панелей, но кота так и не нашли. Было принято решение задержать рейс, оставив открытой дверь самолета. Кот самостоятельно покинул самолет через двое суток.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИталияДикие Животные

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